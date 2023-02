NDIASSANE - Serigne Modou Bousso Dieng reçu par la famille plaide pour l’emploi des jeunes et la préférence nationale au profit des entreprises privées.

Serigne Modou Bousso Dieng poursuit sa tournée au niveau des foyers religieux du Sénégal. Après Bignona, chez l’Imam Ratib et Dakar chez l’archevêque, il s’est rendu ce week-end à Ndiassane pour rencontrer le Khalife afin de lui présenter le travail abattu par le CIFARE ( Confédération Internationale des Familles religieuses) et recueillir ses prières et recommandations pour la jeunesse et les entreprises privées. Dans l’entretien qu’il a eu avec Serigne Sidy Yahya Mouhamed Bécaye Kounta, il est revenu sur l’urgence qu’il y a à encadrer la jeunesse pour l’extirper des griffes du chômage et surtout prêter main forte au Club C50 PN de Abdoulaye Sylla qui se bat pour la préférence nationale dans l’exécution des marchés.