Mutuelles de santé communautaire : « Plus d’un million de bénéficiaires ont été enrôlés à ce jour » (Bassirou Dia, Unamusc)

Prenant part au partage d’un nouveau guide de contrôle administratif et financier des organisations mutualistes, le vice-président de l’Union nationale des mutuelles de santé communautaires du Sénégal, Bassirou Dia a renseigné que plus d’un million de personnes ont à ce jour été enrôlées pour une assurance sanitaire dans le cadre de la couverture maladie universelle (Cmu).



Pour ce dernier, le nouveau guide élaboré pour assurer le contrôle sur la fonctionnalité des mutuelles de santé communautaires permettra de renforcer les capacités du système d’assurance maladie communautaire et des initiatives de gratuité des soins de santé.



« L’évaluation situationnelle des organisations mutualistes a montré les points forts et faibles dans le contrôle des mutuelles de santé communautaires. Le nouveau guide permettra d’harmoniser le contrôle administratif et financier », a soutenu Bassirou Dia. Il s’exprimait ce 4 novembre à l’occasion d’un atelier de partage du nouvel outil de renforcement des capacités des organisations mutualistes.