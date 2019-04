Moustapha Niasse à l’opposition : « Quiconque est opposé au dialogue, est... »

Le discours présidentiel à la veille de la fête de l’indépendance, Moustapha Niasse l’a magnifié. Appréciant ce message à la Nation, M. Niasse, secrétaire général de l’Afp (Alliance des forces et de progrès) est aussi revenu sur les propos de Macky Sall prononcés, hier, lors de l’investiture appelant les Sénégalais à plus de civisme, en mettant l’accent sur un certain nombre de comportements déplorables de nos concitoyens.



Mais, en second lieu, le président de l’Assemblée nationale, indique que Macky Sall s’est adressé à tous les Sénégalais sans exclusive. C’est un appel aux forces vives de la nation et un appel à la classe politique. C’est un dialogue global qui va avoir lieu. Il ne s’agira pas de parler seulement de parrainage et du Code électoral, nous allons parler aussi dans le cadre de ce dialogue avec des acteurs de la Société civile. Le dialogue est un principe incontournable de nature citoyenne à contenu moral très élevé et indispensable pour un pays’’.