Moustapha Kane revenant sur les motivations de sa démission : "Il fallait poser cet acte pour alerter le président..."

Aux côtés du président Macky Sall depuis 20 ans, le désormais ex-président du Conseil de surveillance de l’agence sénégalaise pour la promotion des exportations (ASEPEX) aura bien attendu que le sujet prenne de l’ampleur pour prendre position.



En effet, les propos de Moustapha Kane, ancien chef de cabinet du président Macky Sall, ne sont pas à prendre avec des pincettes. Au téléphone de Dakaractu, il signe : « On est dans la constance. On ne peut pas forcer la main au président Macky Sall pour qu'il prenne le risque de se présenter pour un troisième mandat. J’ai posé un acte et je précise que rien n’est derrière... »



De plus, Moustapha Kane de rappeler qu’il fait partie de ceux qui alertent le président de la République. Toutefois, le fait que ce dernier ne se soit pas prononcé lors du discours de fin d’année sur la question et que les ministres, défendent la candidature pour un troisième mandat, a précipité sa prise de position, notamment, sa démission. « Personne ne m’a démis de mes fonctions. Je suis contre le troisième mandat et j’ai jugé nécessaire de me démarquer », informe le de nouvel adversaire des partisans du 3e mandat, qui rappelle malgré tout, être avec le président de la République...