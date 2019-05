Moustapha Guirassy sur la série de violences : " Il faut que l'État fasse preuve de courage et se départisse de sa conception de sécurité importée qui..."

Le président du groupe IAM s'est exprimé en marge de la cérémonie de lancement de "La nouvelle route de l'Acier et de l'Aluminium" par le groupe Atepa. Interrogé sur l'actualité brûlante, notamment sur les cas récents de violence notés dans le pays, Moustapha Guirassy se montre clair : " Il nous faut dépasser ce modèle sécuritaire importé. Pour lui, dans "le processus de transformation et de révolution, l'État doit faire preuve de courage en prenant toutes ses responsabilités..." Il faut donc, selon le fils de Kédougou, "faire preuve d'une capacité de diffusion à travers notre culture et de ce que nous incarnons en tant qu'africains pour, de manière pédagogique, les insérer dans nos contenus pour préparer psychologiquement nos enfants".