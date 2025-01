Moustapha Diakhaté, après sa sortie de prison: " Je suis encore plus que jamais déterminé à continuer à consacrer ma vie à la défense du Sénégal et des sénégalais".

" Je suis en très bonne santé. Et comme aussi avant mon entrée en prison, je suis resté convaincu que le combat pour le respect du pluralisme et la liberté d'expression reste mon crédo", a d'emblée déclaré l'ancien parlementaire dans un entretien sur la Rfm, après son séjour à Rebeuss.



Revenant sur son incarcération, Moustapha Diakhaté de marteler " Je crois que Rebeuss c'est le plus grand livre que tout sénégalais doit lire. C'est une vraie université, quand on y entre on peut connaître davantage le sénégalais et ses problèmes. Un séjour à Rebeuss, même s'il faut payer pour y aller, il faut le faire[...]. J'ai beaucoup appris là bas", a-t-il ajouté. Avant de préciser " Mon engagement politique reste encore beaucoup plus fort parce que mon combat, c'est un combat pour la défense du pluralisme et la liberté d'expression, autrement dit la démocratie, l'État de droit et la bonne gouvernance du pays[...]. Je suis plus que déterminé à continuer à consacrer ma vie à la défense

du Sénégal et des sénégalais". Il a donné rendez-vous mardi pour revenir, dit-il, sur ces différents aspects...