Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre de l’intérieur : " Le plus important reste le Sénégal »

Après avoir religieusement écouté le cours magistral de l’avocat et actuel Premier ministre, l’inspecteur général d’Etat nouveau ministre de l’intérieur se dit honoré d’être ministre de l’intérieur. Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre de l’Intérieur dit avoir un défi à relever.



« La rigueur est la loyauté à l’Etat. Je veux être digne de la confiance que m’a porté le président de la République. Quand on entre, on doit penser au jour de la sortie. C’est pourquoi qu’on doit faire ce qu’on doit faire. Le plus important reste le Sénégal. Je suis un soldat dans l’âme. Notre pays veut être rassuré » laisse entendre le tout nouveau ministre de l’intérieur.