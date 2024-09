Motion de censure contre projets de loi en veilleuses : « L’assemblée doit se mettre au travail, c’est le plus important » (Ayib Daffé)

Le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Ayib Daffé s’est adressé à la presse après l’ouverture, ce jeudi 5 septembre 2024, de la troisième session extraordinaire conformément au décret présidentiel 2024-1880. Sur cette autre session, le député de Pastef remet les pendules à l’heure.



« Le président qui a la priorité dans la fixation de l’ordre du jour a remis les pendules à l’heure puisque l’Assemblée nationale elle-même a des projets en instances qu’elle n’a pas eu le temps d’examiner et d’adopter. Ce sont ces projets que le président Diomaye nous a soumis parce qu’ils étaient adoptés en conseil des ministres par le président Macky Sall. L’Assemblée doit se mettre au travail, c’est le plus important » fait-il savoir







Ainsi, quatre projets sont inscrits à l’ordre du jour de ces travaux : projet de loi de règlement pour la gestion 2022 ; du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention de Niamey relative à la coopération transfrontalière ; du projet de loi relatif à la Commission nationale des Droits de l’homme et la déclaration de politique générale du Premier ministre.