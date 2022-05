Mosquée Massalikul Jinaan : revivez la prière du vendredi en présence du Khalife Général des mourides.

La mosquée « Massalikul Jinaan » était ce vendredi le lieu de convergence de tous les fidèles mourides. Et pour cause, la mosquée avait un invité de marque en la personne de Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Khalife Général des Mourides. Après la prière de « Tisbaar », ferveur et joie ont noyé les cœurs des fidèles.