Mort de Stephen Hawking, l'astrophysicien britannique avait 76 ans

Âgé de 76 ans, le scientifique s'est éteint paisiblement dans sa maison de Cambridge, selon le communiqué transmis par le porte-parole de sa famille à l'agence de presse britannique AP.

"Sa famille a aimablement demandé à ce qu'on lui laisse le temps et l'intimité pour faire son deuil, mais elle aimerait aussi remercier tous ceux qui ont été au côté du professeur Hawking et l'ont soutenu tout au long de sa vie", est-il notamment écrit dans le communiqué.



Maître de la vulgarisation scientifique



"C'était un grand scientifique et un homme extraordinaire dont le travail et l'œuvre perdureront pour de très nombreuses années", écrivent ensuite ses enfants Lucy, Robert et Tim. "Son courage et son obstination, son humour et son intelligence ont inspiré des gens partout dans le monde. Il a dit un jour: 'Cet univers ne serait pas grand chose s'il n'était pas le foyer de ceux que l'on aime'. Il nous manquera à jamais."



Tout au long de sa carrière, Stephen Hawking s'est imposé comme une personnalité incontournable de la communauté scientifique internationale. Son œuvre d'avant-garde en matière de cosmologie et d'étude des trous noirs et ses différents livres de vulgarisation dont le célèbre "Une brève histoire du temps" lui ont effectivement offert une place de choix parmi les chercheurs les plus en vue des dernières décennies.



"Le professeur Hawking était un être unique, dont on se souviendra avec affection non seulement à Cambridge, mais dans le monde entier", a affirmé Stephen Toope, le vice-président de l'Université de Cambridge, où Stephen Hawking avait étudié et travaillait. "Son exceptionnelle contribution au savoir scientifique, aux mathématiques et à la vulgarisation laisse une contribution indélébile".



Sur Twitter, la Nasa a salué "un physicien de renom et un ambassadeur de la science". "Ses découvertes ont ouvert un univers de possibilités que nous et le monde continuons à explorer", a déclaré l'agence spatiale américaine.

L'astrophysicien américain Neil deGrasse Tyson a également salué sa mémoire. "Sa mort laisse un vide intellectuel. Mais ce n'est pas du vide, voyez-le plutôt comme une sorte d'énergie imprégnant l'espace-temps, qui défie la mesure", a-t-il écrit.



Atteint de la maladie de Charcot



Le secrétaire d'État britannique aux anciens combattants, Tobias Ellwood, a déclaré que Stephen Hawking était "une inspiration pour nous tous, quelle que soit notre situation, pour atteindre les étoiles". "Il a tiré les rideaux pour nous donner un aperçu du tout: de l'Univers et du pouvoir de l'esprit humain", a commenté la secrétaire d'État au développement, Penny Mordaunt. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a estimé que le chercheur britannique avait "rendu le monde meilleur".



Stephen Hawking était également connu pour avoir vécu avec une sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot. Atteint d'une forme rare de la maladie, celle-ci n'avait cessé de progresser au point de le paralyser progressivement. Il se déplaçait depuis des années au moyen d'un fauteuil roulant et s'exprimait grâce à un ordinateur et une synthèse vocale.



Il avait aussi été le sujet d'un biopic sorti en 2015 et dans lequel il était interprété par Eddie Redmayne, "Une merveilleuse histoire du temps". L'acteur britannique, auteur d'une performance d'anthologie avait raflé de nombreux prix dont l'Oscar du meilleur acteur

Huffington Post