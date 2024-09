Mort de Hassan Nasrallah : Portrait d’un ennemi juré d’Israël

En 2006, lorsqu’une guerre éclate entre l’Israel et le Hezbollah, un conflit de 33 jours lors duquel plus de 1000 libanais sont tués et en majorité, des civils. Parallèlement, Hassan Nasrallah soutenait les mouvements proches de l’Iran dans la région. Une alliance Chiite regroupant des groupes armés en Irak, les rebelles Houthis au Yémen de même que le Hamas en Palestine.

Considéré comme l’homme le plus puissant du Liban, Hassan Nasrallah est décédé à l’âge de 64 ans, selon le Hezbollah qui a fait la confirmation de sa mort lors de bombardements de l’État hébreu au Sud de Beyrouth ce vendredi. Depuis plusieurs années, le défunt chef du mouvement Chiite vivait dans la clandestinité. À la tête du Hezbollah depuis 1992, Hassan Nasrallah aura régné 3 décennies à la tête du mouvement Islamiste. Armé et financé par l’allié iranien, il déroule sa stratégie patiemment pour aboutir à une force politique incontournable au Liban qui sera désormais représenté au parlement et au gouvernement.Par ailleurs Hassan Nasrallah développe aussi l’arsenal de la milice qu’il dirige et qu’il définit comme un grand mouvement de résistance face à l’État hébreu, son ennemi juré. C’est en pleine guerre civile au Liban en 1975, qu’Hassan Nasrallah ’fait ses armes au sein du mouvement Chiite Amal avant de rejoindre le Hezbollah en 1982 lors de l’invasion Israélienne du Liban. Au fil des affrontements entre son mouvement et l’armée israélienne, le chef du Hezbollah conforte et consolide son envergure.