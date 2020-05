Mort de Georges Floyd : Aminata Touré se solidarise à la cause Afro-américaine.

La présidente du Conseil économique social et environnemental, Aminata Touré a marqué son soutien au peuple noir-américain qui est dans le désarroi ces derniers jours avec la mort de Georges Floyd, suite à des brutalités policières.



L'ancienne ministre de la justice s’est exprimée sur sa page facebook, le cœur meurtri. "Nous sommes solidaires de nos frères afro-américains qui se battent encore et toujours pour l’égalité des droits et le respect de leur dignité aux Etats-Unis", laisse-t-elle entendre.



Pour rappel, le policier Derek Chauvin a été identifié et arrêté même si des milliers de manifestants aux États-Unis continuent de réclamer justice...