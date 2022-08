Mort de François Mancabou / Raymond Nzalé, (représentant du roi Mancagne) explique : « Après 15 jours, on ne peut plus faire les sacrifices… »

Décédé le 13 juillet dernier, le corps de François Mancabou est encore détenu par les autorités judiciaires qui ont pris soin d’effectuer une autopsie pour définir les conditions de son décès.



Un peu plus de trois semaines plus tard, sa famille, notamment le représentant du roi Mancagne, Raymond Nzalé, envoyé spécial à Dakar depuis le 4 juillet pour assister son ami, ne parvient pas récupérer la dépouille.



Ce vendredi, au cours d’une conférence de presse, les avocats du défunt ont déclaré avoir introduit une requête auprès du procureur de la République afin que le corps leur soit restitué. « Après 15 jours, on ne peut plus faire les sacrifices», a-t-il expliqué en réclamant la dépouille.



Raymond Nzalé a d’ailleurs précisé que François Mancabou qui assure l’intérim avec lui, au sein de la gestion royale, devait venir le remplacer en Guinée Bissau, le 17 juin, jour de sa garde-à-vue…