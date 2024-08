Mort d'Ismaïl Haniyeh à Téhéran : Cheikh Ahmed Saloum Dieng appelle à l'organisation des cérémonies de prières ce vendredi

Par un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu Thiès, le président du Forum Islamique pour la Paix, Cheikh Ahmed Saloum Dieng, au nom de sa structure, a tenu à exprimer sa profonde tristesse à la suite du décès du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh à Téhéran en Iran.

"Ismaïl et ses partisans avaient choisi la voie du djihad pour libérer la Palestine et le glorieux déluge d'Al-Aqsa, faisant preuve de courage inébranlable et de détermination. Le Forum Islamique pour la Paix et l'Union de la Jeunesse Musulmane Sénégalaise présentent leurs condoléances à la République islamique d'Iran, qui soutient activement la cause palestinienne", a-t-il indiqué.

Cheikh Ahmed Saloum Dieng invite ainsi les sénégalais à des actions de grande envergure contre Israël. "Nous appelons nos compatriotes sénégalais à manifester leur solidarité envers les Palestiniens, en particulier ceux de Gaza. Nous les invitons à : Organiser des cérémonies de prière en mémoire du dirigeant héroïque Ismaïl Haniyeh ce vendredi 2 août dans les différentes mosquées au Sénégal, Poursuivre leur soutien à nos frères en Palestine[...], encourager les associations et institutions Islamiques à réitèrer cette expulsion par le biais de manifestations et de marches..."