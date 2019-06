Mondial U20 : Le Sénégal fera face à la Corée du Sud en quart de finale

Après la Colombie, la Pologne, Tahiti en phase de poule, et le Nigeria en huitième de finale, le capitaine Ousseynou Cavin Diagne et ses coéquipiers feront donc face à une équipe au profil atypique. En effet, réputés de petite taille, vifs et très bons dans le jeu en triangle dans les petits espaces, les Sud-Coréens, en bon challenger joueront certainement à fond leurs chances contre le Sénégal.

Le match est prévu ce samedi 8 juin à 18h30. Youssouf Dabo et ses protégés seront ainsi à une marche d’une demi-finale dans ce mondial Polonais.