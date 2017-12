Momar Ndao président ASCOSEN : « Le péage doit être revu à la baisse »

Le président de l’association des consommateurs du Sénégal, Momar Ndao est contre le prix qui est actuellement pratiqué au niveau de l’autoroute à péage. « Pour l’AIBD, les gens ne sont pas obligés de prendre les taxis par rapport à ce montant et par rapport à la distance. Nous sommes essentiellement contre les prix du péage… L'État doit prendre des mesures dans ce sens. »



Pour le patron de l’ASCOSEN, l’État doit négocier les prix du péage pour rendre plus accessible la zone de Diamniadio. Ceci en permettant à ceux qui habitent Diamniadio et à ceux qui y travaillent de pouvoir bénéficier d’abonnements à des prix réduits.