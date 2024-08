Moise SARR : Même dans la course à l'échalote, il y a une digue à ne pas franchir

Nous ne sommes pas en France, mais bien au Sénégal, un pays laïc, jaloux de sa cohésion sociale et de son vivre ensemble dans une parfaite harmonie des cœurs et un total respect mutuel. Nous ne sommes ni des Français, encore moins des chrétiens de France, mais bien des citoyens sénégalais à part entière qui demandent ni de la charité, ni de la tolérance.

Sur certaines questions sociétales notamment celles devenues sans objet, parce que réglées et éteintes, il nous faut, surtout aux hommes politiques, de la tenue et de la retenue, en un mot comme en mille, un sens élevé des responsabilités. Mieux, tourner sa langue sept fois avant de parler comme nous le conseille la voix de la sagesse.

Merci Abbé pour ce rappel qui profite à tous les croyants, pour votre texte qui rappelle qu’il y a une digue à ne pas franchir même dans la course à l’échalote. Les priorités sont ailleurs et même la chasse aux voix en vue d’éventuelles élections législatives anticipées ne vaut pas certaines déclarations à l’emporte-pièce.



Qui s’y frotte s’y pique. Bonne semaine dans la paix des cœurs et des esprits.



Naniou deloci khel yi. Ce pays est un trésor dans un vase d’argile et nous le protégerons et le défendrons contre tous les démons de la division de quelque latitude qu’ils se trouvent, à quelque niveau qu’ils se situent.

Vive le Sénégal

Vive la République

En avant pour la consolidation de notre vivre ensemble dans le respect des uns et autres.