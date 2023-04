Modou Fall au leader de Rewmi : "Cher Idy, la cohérence politique veut qu'avant même de faire la déclaration de votre candidature, vous démissionniez du CESE et de BBY" (Modou Fall)

La récente sortie d'Idrissa Seck et sa déclaration de candidature sont très mal appréciées par Modou Fall, le coordonnateur des "Patriotes de l'APR Thiès, focus Macky 2024". "Chers compatriotes, suite à la sortie ratée du président Idrissa Seck sur la situation politique nationale, j'apporte au nom de la vérité, des rectificatifs à ses propos sur quatre points : premièrement vous avez dit aux journalistes et aux sénégalais qu'ils vous ont enterré trop vite. Je vous rappelle que vous même avez dit que vous vous retirerez de la vie politique du Sénégal à l'âge de 63 ans, donc depuis un an vous êtes à la retraite politique. Deuxièmement la déclaration de votre candidature est votre droit. Mais, je vous rappelle que le Rewmi est le dernier parti à rejoindre le BBY qui est une coalition qui dirige ce pays depuis 11 ans dans le respect et la discipline. Dans cette même coalition, aucun membre n'a eu à déclarer sa candidature. Dernier venu, premier à partir, je vous demande pour une fois de votre vie politique d'assumer vos positions et toutes les conséquences. Vous ne pouvez pas être dehors et dedans.Troisièmement, vous avez tenté de décrédibiliser le Président Macky Sall en déclarant que nul ne peut faire plus de deux mandats".

Évoquant l'article 27 de la révision constitutionnelle de 2016 pour soutenir la candidature du leader de BBY, Modou Fall d'ajouter : "Cher Idy, vous avez oublié la première phrase de l'article 27 qui dit que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois et pour rappel en 2016, le Président Macky avait saisi le Conseil constitutionnel pour diminuer son mandat en cours afin d'être conforme à la nouvelle révision constitutionnelle. Si elle avait répondu explicitement que le champ d'application de l'article 27 ne concerne pas le mandat en cours de sept ans du Président Macky Sall, donc oui et oui, le Président Macky Sall a bien le droit de se présenter à un deuxième quinquennat comme l'a si bien expliqué votre poulain Yankhoba Diattara en honnête citoyen". Il poursuit : "cher Idy, la cohérence politique veut qu'avant même de faire la déclaration de votre candidature, vous devriez démissionner, vous et vos minsitres du Cese que vous avez tant decrié. Que vous et vos ministres preniez devant Dieu vos responsabilités.

Pour nous les "Patriotes de l'APR Thiès focus Macky 2024", le Président Macky Sall est le seul et unique candidat de BBY et j'en appelle à la solidarité des autres partis de notre coalition car, nous sommes une coalition et avons un destin à accomplir derrière notre leader. Lui seul peut nous mener à une victoire certaine".

Cependant, signale-t-il, nous nous sommes sacrifiés pendant 09 ans pour vous défendre. Ceux qui sont en face de nous ont été favorisés à notre détriment. Je vous demande encore une fois de gérer votre parti au niveau national car, la bataille de 2024 ne peut se gagner qu'avec nous les jeunes cadres.

Il conclut : "Deux fois de suite à Thiès, vous nous avez promis une audience nous les "Patriotes de l'APR Thiès, focus Macky 2024", monsieur le Président, et nous attendons toujours votre retour".