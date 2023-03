Modernisation et harmonisation: un nouveau système d’information numérique pour rapprocher l’Ipres et la Css

L'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres) et la Caisse de Sécurité Sociale (Css) ont lancé une campagne d’information et de formation sur un nouveau système d’information de la plateforme dénommée «ndamli Css/Ipres». La campagne vise à moderniser et harmoniser le système d’information pour un meilleur cadre réglementaire et le rapprochement des deux (2) institutions grâce à un nouvel outil mis en place pour les déclarations et les cotisations sociales.

Réunis, ce 22 mars, à Dakar, les acteurs du projet notamment les directeurs généraux de l’Ipres et de la Css qui ont conjointement présidé le séminaire, ont souligné le caractère novateur du projet. Trois (3) composantes sont au cœur du projet à savoir la gestion des prestations, le management opérationnel des branches mais aussi la composante liée à la délivrance des services aux usagers. A travers la dernière composante, une carte biométrique en confection a été annoncée en faveur des allocataires. Elle va servir d’outil transactionnel bancaire. Le détenteur de cette carte en plus de bénéficier de ses prestations peut bénéficier d’autres services bancaires connexes aussi bien au Sénégal qu’à l’étranger.