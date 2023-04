Modernisation des Daara : Le Waqf et la CMU enrôlent 100 000 Ndongo Daara pour leur prise en charge sanitaire d'un coût de 450 millions CFA

La Haute autorité de Waqf vient de signer un important contrat de partenariat, ce jeudi 06 avril 2023, avec l'agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle ainsi que la fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal. Ceci, pour la prise en charge de 100 000 Ndongo Daara, leurs maîtres coraniques et familles ainsi que leurs Ndéyou Daara dans la phase pilote pour un coût global de 450 millions de francs Cfa dans 5 départements du Sénégal.











Venu présider la cérémonie, le Directeur Général de Waqf, Racine Ba, a souligné lors de son allocution que la convention de partenariat entre en droite ligne de la politique d’appui aux personnes vulnérables du Chef de l’État, Macky Sall. "Cette convention a pour objet la mise en place d’un programme de couverture du risque de maladie de cent mille « ndongo daara » ou enfants Talibés du Sénégal, leurs maîtres coraniques et familles ainsi que les « ndéyou daara", a-t-il déclaré. M. Ba ajoute que cette convention tripartite va accompagner la communauté des Daara sous diverses formes, notamment la modernisation des Daara, la couverture maladie universelle, l’insertion dans le système économique et social et la gestion des affaires publiques.







À l'en croire, les opérations vont démarrer à partir d'aujourd'hui et les travaux préliminaires avaient démarré avec les différentes parties prenantes qui sont signataires de cette convention.







Pour sa part, le Directeur Général de l'Agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle, le Docteur Bocar Mamadou Daff, estime que le fait d’avoir décidé d’inscrire dans la Couverture Maladie Universelle cent mille Ndongo Daara dans une première phase est une décision de haute portée. "Elle l’est évidemment pour les Ndongo Daara, mais c’est une décision aussi très stratégique. D'abord, elle s’inscrit dans la recherche très opportune de synergie qui est attendue de nous autres, gestionnaires de programmes publics", a salué le patron de la CMU.







Selon lui, ce partenariat va permettre à une catégorie sociale jadis exclue de toute couverture maladie, de bénéficier d’une assurance-maladie très avantageuse. Poursuivant son argumentaire, il ajoute : "ce programme couvre, à 80 %, les principaux services offerts par les postes de santé, les centres de santé et les hôpitaux publics ; qu’il s’agisse de prestations ambulatoires (c’est-à-dire, pour aller vite, des soins qui ne nécessitent pas d’hospitalisation) ; qu’il s’agisse aussi de l’hospitalisation, des analyses biologiques, de la plupart des actes de radiologie, des hospitalisations, de certaines interventions chirurgicales et des médicaments génériques fournis par les prestataires de santé.







À noter que chaque 6 mois, une agence de l'État nommée BDA, va effectuer des contrôles sur l'état d'avancement des travaux.