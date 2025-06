Mobilité : AFTU met en place le projet Yonu Jam pour la modernisation du transport interurbain au Sénégal

Une visite qui entre dans le cadre du partenariat technique et financier avec le Groupe Zhenhuai et China Africa Investment and Development pour la réalisation sous le modèle EPC + F des projets de renouvellement de 4.000 bus dont la phase de lancement portera sur le renouvellement d’un premier lot de 400 bus, la construction clé en main d’un centre technique d’entretien et de maintenance, la construction du centre de formation au futur siège de AFTU, et la construction de nouvelles gares et aires de services.







Le projet Yonu Jam a également reçu le soutien du Ministère des Infrastructures des Transports terrestres et aériens qui a émis de fortes recommandations pour une démarche inclusive et participative avec tous les acteurs du transport en commun.