Mobilisation générale : Le Satsus déclenche une grève de 24 heures pour défendre les droits des techniciens de la Santé

Dans une décision qui pourrait secouer le secteur de la santé, le Syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé (Satsus) a annoncé une grève de 24 heures prévue pour le 13 novembre prochain. Cette annonce a été faite à l’issue d’une rencontre déterminante qui s’est tenue samedi dernier à Thiès, comme le rapporte Les Échos.



Ibrahima Ndiaye, connu sous le nom de “Farba”, a souligné l’importance de cette première action de mobilisation, en appelant tous les membres du syndicat à respecter le mot d’ordre de grève sur l’ensemble du territoire national. Les techniciens supérieurs de la santé, par cette initiative, souhaitent attirer l’attention sur plusieurs revendications cruciales pour l’avenir de leur profession.



Lors de cette rencontre, le comité exécutif a également procédé à un état des lieux de la plateforme revendicative, qui se concentre sur l’intégration définitive de leurs métiers dans le nouveau corps d’accueil. Parmi les autres points importants figurent la revalorisation des indemnités et le relèvement de l’âge de la retraite à 65 ans.



Face à un système de santé en constante évolution et à des conditions de travail souvent précaires, le Satsus s’engage fermement à défendre les droits et le bien-être de ses membres. La grève annoncée pourrait marquer le début d’une série d’actions visant à obtenir des réponses concrètes aux préoccupations exprimées. Les professionnels de la santé attendent désormais une réaction rapide des autorités pour éviter une escalade du mouvement.