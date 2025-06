Mixx by Yas lance une carte prépayée pour booster l’inclusion financière au Sénégal

Dans un contexte de transformation numérique accélérée, Mixx by Yas, en partenariat avec Mastercard et Ecobank Sénégal, a officiellement lancé ce jeudi 19 juin, la carte prépayée Mixx Mastercard, une solution innovante pensée pour démocratiser l’accès aux services financiers au Sénégal.



Cette nouvelle carte, sécurisée, moderne et accessible, s’inscrit dans une stratégie plus large d’inclusion financière, visant particulièrement les jeunes, les travailleurs indépendants, les étudiants et les petites entreprises. Elle permet à ses utilisateurs d’effectuer des transactions sans compte bancaire traditionnel, avec une simplicité d’usage qui répond aux standards du numérique actuel.



« L’avenir du paiement digital repose autant sur la confiance que sur la technologie », a déclaré Mamadou Lamine Traoré, Directeur général de Mixx by Yas. « L’essor du mobile money a montré que les clients recherchent des plateformes solides, fiables et faciles à utiliser. C’est exactement ce que nous offrons avec cette carte prépayée. »



Qu’il s’agisse de freelancers à Dakar, d’étudiants réalisant des achats en ligne ou encore de commerçants cherchant une solution de paiement souple, la carte Mixx Mastercard entend devenir un outil clé pour gérer les finances au quotidien.



Avec ce lancement, Mixx by Yas, branche fintech de Yas Sénégal (filiale du groupe AXIAN Telecom), renforce son engagement à construire un écosystème financier inclusif. Anciennement connue sous le nom de Free Money, l’entreprise propose désormais un panel de solutions innovantes :



Flexpay, une plateforme de paiement multifonctionnelle, Lebalma, une offre de crédit 100 % numérique, et désormais, la carte prépayée Mixx Mastercard.

Cette initiative vient répondre à un besoin réel : permettre à chaque Sénégalais, qu’importe sa situation ou sa localisation, de participer pleinement à l’économie numérique.