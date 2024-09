Mission CEDEAO en Gambie : Le Commandant du 8ème contingent promet de lutter contre tout ce qui constitue un écueil à la paix

Le Colonel Gabriel Pathé Tine, commandant le 8ème contingent pour la Gambie, a reçu des mains du Chef d’état-major de l’armée de terre (CEMAT) ce samedi le drapeau du Sénégal pour une mission de la CEDEAO en Gambie. La cérémonie à eu lieu à Toubacouta dans la région de Fatick. Après la cérémonie, le colonel est revenu sur le sens de la mission et les défis à relever. « Le drapeau est dressé comme un étendard dans nos cœurs comme. Tout ce que nous ferons, c'est pour honorer le Sénégal. La mission c’est de participer à la protection des populations et de leurs biens et surtout renforcer cet esprit de paix qui est ancré dans les esprits des uns et des autres dans le sens de l’exécution correcte de la mission » a-t-il expliqué.



A l’en croire, les défis sont énormes et sont déterminés à les relever. Les 618 éléments sont déjà briefés des défis qui les attendent sous la bannière de la CEDEAO. « C’est de faire accepter la force parce que notre présence en Gambie n’est pas sans difficultés. Nous allons travailler avec les FDS de la Gambie pour lutter contre tout ce qui constitue un écueil à la paix », explique le commandant du contingent.