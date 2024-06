Mise en place d'une coopérative agricole communale : Le maire de Koul monte au créneau et apporte des précisions

La mise en place de la coopérative agricole communale à Koul (arrondissement de Mérina Dakhar) a été faite dans les règles de l'art. Telle est la réponse du maire, Modou Fall, relativement aux accusations de ses détracteurs concernant l'illégitimité de l'installation d'une telle structure.

Selon lui, contrairement et contrairement aux allégations, le sous-préfet a été bel et bien représenté par un agent technique de l'agriculture de l'arrondissement de Mérina Dakhar et un membre du CPDT, qui constituent les bras techniques de la tutelle.

D'apre Modou Fall, il revient aussi au maire d'amener ses administrés à s'organiser et à s'approprier des politiques publiques de l'État.