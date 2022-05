Mise en œuvre du mécanisme permanent de suivi de la déclaration de Niamey : « Le Sénégal est un bon élève par rapport aux autres pays »

L’annonce est du directeur de la Police de l’Air et des Frontières, Mame Seydou Ndour. En effet, selon le contrôleur général de police qui prenait part à la troisième conférence régionale sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, le Sénégal a consenti énormément d’efforts dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme permanent de suivi de la déclaration de Niamey.



« Le Sénégal est en avance par rapport à beaucoup de pays. Dès 2005, le Sénégal avait un arsenal juridique qui était mis en place comme la loi 2005-O6 du 10 Mai 2005 qui réprimande le trafic illicite de migrants et la traite des personnes. Le Sénégal a aussi créé par la suite ce qu’on appelle la cellule nationale de lutte contre le trafic des personnes qui était une innovation majeure dans la sous-région », a indiqué le policier.



Par ailleurs, Mame Seydou Ndour de souligner que ces efforts ont permis d’enregistrer des résultats conséquents avec l’arrestation et le défèrement de plus de 416 trafiquants de migrants dans les quatre dernières années. « Au plan répressif, au niveau de la direction de la police de l’Air et des Frontières, une division spéciale a été créée avec des enquêteurs spécialisés et du matériel spécial. Cette division a fait un travail remarquable parce qu’en quatre ans, 416 trafiquants de migrants ont été déférés. Ce qui fait en moyenne 100 personnes par année. Ce qui n’est pas négligeable. Récemment aussi, le président de la République a créé le comité interministériel de lutte contre l’émigration irrégulière, qui regroupe aussi bien les acteurs étatiques et non étatiques pour prendre en compte toutes les dimensions de la lutte », a laissé entendre le directeur de la police de l’Air et des Frontières...