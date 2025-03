Mise en œuvre des Pôles territoires : "Ça va revenir au pôle territoire de Thiès de développer une stratégie de développement territorial..."(Moussa Balla Fofana).

Dans le cadre de la mise en œuvre des pôles territoires, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Moussa Balla Fofana, a présidé aujourd'hui à Thiès, une journée de partage et d'échange sur le Pôle de Thiès. Ledit pôle aura plusieurs missions, notamment celle de peaufiner des stratégies pour booster le développement territorial. "Ça va revenir au pôle territoire de Thiès de développer une stratégie de développement territorial orienté sur les secteurs clés. Quelle stratégie pour une bonne croissance du secteur minier? Quelle stratégie pour l'industrialisation du manioc? Quelle stratégie pour attirer les investissements directs au niveau du pôle? Quelle stratégie pour le marketing territorial? Toutes ces stratégies vont permettre à ce pôle de pouvoir jouer son rôle dans la contribution du taux de croissance, la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois etc...", a déclaré M. Fofana.

"Dans l'agenda 2050, nous avons fait l'option, en plus de l'approche sectorielle, d'avoir une logique territoriale, territorialiser l'ensemble des politiques publiques pour plus de pertinence mais aussi plus d'impact au niveau des populations. Et la mise en œuvre des pôles territoires constitue les cadres dans lesquels cette territorialisation peut se faire avec l'implication de l'ensemble des acteurs, aussi bien des élus, les acteurs du secteur privé et la société civile", a-t-il ajouté lors de son face-à-face avec la presse.

Revenant sur la mobilisation des acteurs territoriaux, le ministre des Collectivités territoriales a renchéri. " Nous avons trouvé ici comme partout d'ailleurs des acteurs de la décentralisation qui ne sont intéressés que par une seule chose le développement de ce pays. Ils ont compris que l'approche des pôles territoires se veut une approche orientée vers le développement économique avec des compétences qui vont permettre de pouvoir mobiliser les potentialités des territoires, que ce soit le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, les infrastructures, que ce soit les questions d'énergie, mais surtout l'offre de services publics..."