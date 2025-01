Migration circulaire Espagne : le ministère de tutelle met en place une plateforme dédiée pour le dépôt des dossiers de candidature

Suite aux bousculades observées hier lors de la première journée de dépôt des candidatures pour le recrutement d'ouvriers agricoles en Espagne, le ministère de tutelle a décidé de suspendre temporairement les dépôts physiques et d'ouvrir une plateforme en ligne dans les prochains jours.



Le dépôt des dossiers de candidature pour la migration vers l’Espagne se poursuivra désormais via une plateforme dédiée. Cette annonce a été faite conjointement par le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères et le secrétariat d’État aux Sénégalais de l’extérieur.



Dans un communiqué de presse parvenu à DakarActu, « le secrétaire d’État aux Sénégalais de l’Extérieur informe que, pour des raisons de sécurité, le dépôt des dossiers de candidature pour la sélection d’ouvriers agricoles, dans le cadre du programme de migration circulaire avec l’Espagne, se fera désormais exclusivement à travers une plateforme dédiée qui sera disponible dans les prochains jours ».



Cependant, « les candidats ayant déjà soumis leurs dossiers ne sont pas concernés par cette nouvelle procédure de dépôt en ligne ».