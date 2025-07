Micro trottoir / Balla Gaye 2 vs Siteu : La guerre des clans, le peuple s’enflamme !

Un autre fan, Cheikh, estime que si Balla garde son agressivité actuelle, il renversera Siteu. Pourtant, certains misent sur la stratégie de ce dernier pour créer la surprise, à l’image d’Assane qui voit en Siteu un lutteur plus fort et plus jeune.

D'autres encore, comme Malick, voisin d’enfance de Balla Gaye, jurent sur les progrès et l’expérience de leur favori. Mouhamed va plus loin, traitant Siteu de « peureux » face à la puissance de son idole. La tension est palpable, jusque dans les propos d'une vieille dame de Thiaroye qui promet un accueil hostile à Siteu. Si les mots sont déjà des coups, le jour du combat promet d’être explosif. Entre foi aveugle, rancune de quartier et confiance en la jeunesse ou l’expérience, ce duel dépasse le cadre du sport : c’est une affaire de territoire, d’honneur et de cœur.