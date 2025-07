Mercato / L’AC Milan abandonne la piste Jackson ne pouvant payer les 117 millions d’euros réclamés par Chelsea

L’AC Milan a décidé de mettre fin aux négociations pour recruter Nicolas Jackson, l’attaquant sénégalais de Chelsea, jugé trop cher par les dirigeants lombards. Le club anglais réclame 117 millions d’euros pour son joueur, un montant jugé excessif au vu de ses performances récentes.



Jackson, auteur de 10 buts en Premier League la saison passée, a vu son statut se dégrader à Stamford Bridge. Visiblement relégué derrière João Pedro et Liam Delap, il est désormais considéré comme troisième choix dans la hiérarchie offensive.



Malgré un bon début de saison et un but en finale de Ligue Conférence, sa blessure aux ischio-jambiers en février a freiné son élan. Depuis, il peine à retrouver son niveau, et ses deux exclusions en cinq matchs ont terni son image.



L’AC Milan, qui avait placé Jackson parmi ses priorités aux côtés de Dusan Vlahovic et Victor Boniface, a finalement renoncé à cause du prix demandé par Chelsea.



Le club italien pourrait se tourner vers d’autres options plus abordables.



Si Jackson reste à Chelsea, il devra lutter pour retrouver sa place dans un secteur offensif très concurrentiel. Le manager Enzo Maresca mise désormais sur Pedro et Delap, reléguant Jackson au banc.



À 24 ans, l’international sénégalais (14 sélections) se retrouve à un tournant de sa carrière. Un départ reste possible, mais à condition qu’un club accepte de s’aligner sur les exigences financières des Blues. Pour le moment , Manchester United poursuit les négociations tout comme l’Atlético - Madrid, Juventus et Aston Villa . Affaire à suivre ….