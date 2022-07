Mercato : En fin de contrat, Opa Nguette quitte le FC Metz.

L’international sénégalais est à la recherche d'un nouveau club, après six saisons dans ce club qui évoluera en Ligue 2 pour la saison 2022-2023. Si l’on en croit le site officiel des grenats, il n’est plus un joueur messin.



Le club français a annoncé vendredi la fin de l’aventure de Opa sous les couleurs grenat. L’ancien joueur de Valenciennes est arrivé au terme de son contrat qui le liait au club mosellan. Il part libre.



Pour sa dernière pige en Moselle, l’international sénégalais est apparu à 26 reprises, s’est offert un nouveau doublé lors de la spectaculaire réception des Girondins de Bordeaux (3-3), et délivré deux passes décisives.



Le joueur à vocation offensive était, avec Matthieu Udol, l’un des plus anciens éléments encore présents au sein de l’effectif grenat. « Le FC Metz tient à remercier l’ailier, fort de 163 matches et 15 buts sous le maillot grenat, pour cette longue aventure commune », lit-on sur le site du club.



Opa Nguette avait fêté sa première sélection avec Lions, le 23 mars 2017, en amical face au Nigéria.