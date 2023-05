Menaces contre Aminata Touré: Ousmane Sonko solidaire à Mimi

Le président du parti



PASTEF-Les patriotes se joint à Mimi Touré. Cette dernière a énergiquement dénoncé « les insultes et menaces » proférées par les membres du PDS depuis que l’information sur le deal qui serait organisé par Macky et les libéraux dirigés par Wade a été éventé. « Je dénonce vigoureusement les menaces et insultes dont est victime Madame Aminata Touré. Elle peut compter sur notre soutien actif, et même physique, contre toute agression par une mafia politique couverte d'une immunité judiciaire et d'une inaction complice des FDS » a dit Ousmane Sonko.







Ousmane Sonko dit réitérer son appel à toutes les forces vives de la nation pour un sursaut salvateur pour en finir avec ce régime de Macky Sall, qui poursuit-il, a fini de saper les fondations de la paix sociale et de la stabilité nationale, comme jamais dans le passé ».