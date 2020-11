Mékhé (Tivaouane) : Mamadou Mbengue Guèye s’interroge sur les fonds de relance socio-économique post covid alloués à la municipalité.

La gestion des fonds Covid-19 et les financements pour la relance socio-économique alloués à la municipalité de Ngaye intéressent au plus haut niveau le président du Conseil d'administration (Pca) du Conseil Sénégalais des chargeurs (Cosec), Mouhamadou Mbengue Guèye.



Même si la distribution des kits alimentaires entre autres s'est bien déroulée, ce dernier soupçonnerait, un détournement d'objectif dans la gestion de ces fonds. Il l'a fait savoir face à la presse lors de la cérémonie de distribution de 250 kits scolaires destinés aux élèves de l'élémentaire et du moyen secondaire de Ngaye Mékhé.



Un acte rendu possible grâce à ses partenaires : la fondation Anne Marie Ndione et Sunu assurance. "J'aimerais bien savoir s'il y a eu des financements pour la relance socio économique de Ngaye Mékhé? Si oui, où est-ce que ces fonds sont passés?", s'interroge le responsable politique Apériste à Ngaye Mékhé, Mouhamadou Mbengue Guèye.



Qui enfonce le clou pour poser la question de savoir : "Est-ce que les maires ont été aidés par le gouvernement? Si oui, combien? Comment? Et qu'est-ce qu'ils en ont fait ?" Aussi a-t-il renouvelé ses remerciements au Président Macky Sall qui, selon lui, "à travers ses innombrables chantiers, ne travaille que pour l'émergence du Sénégal.



Le représentant de l'Ief de Tivaouane, Ibrahima Diagne est revenu sur l'appui constant du Pca du Cosec qui investit beaucoup sur l'éducation. Il en a également profité pour encourager les jeunes apprenants et le corps enseignant dont les résultats cette année les classent parmi les meilleurs du département.