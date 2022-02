Meeting de remerciement : La population de Mbam honore son maire sortant Simon Diouf.

À Mbam (département de Foundiougne), la population est toujours derrière son maire sortant.



Candidat malheureux lors des élections locales, Simon Diouf est toujours dans le cœur de ses ex-administrés. Pour preuve, un méga-meeting de remerciement a été organisé au village de Mbassis par les habitants de cette commune.



Se succédant au micro, les habitants sont revenus sur les nombreuses réalisations du maire sortant dans sa commune et ont invité le président Macky Sall à le responsabiliser davantage dans le département ainsi qu'au plan national.



Les partisans de Simon Diouf se sont également prononcés sur les résultats dans leur commune. Et à les croire, la coalition Benno Bokk reste toujours majoritaire car le maire sortant à obtenu plus de 35 % et l'autre candidat qui est parti aux élections avec une liste parallèle (qui est membre de Bby) en a récolté 28%. Du coup, Benno Bokk arrive largement en tête avec un score de plus de 64%. Le candidat qui a remporté les élections a obtenu 36%..