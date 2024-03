Meeting de BBY à Kaolack : Amadou « Bâ » tous les records avec une mobilisation exceptionnelle !

Pour symboliser l'union sacrée des forces vives de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) à Kaolack, les leaders du département ont tous mobilisé leurs militants ce lundi soir sur l'esplanade des deux voies du quartier Niary Tally. Le méga meeting de la coalition BBY a refusé du monde. Alors que la campagne présidentielle est quasiment arrivée à son terme, il semblerait que le candidat de Benno veuille enfoncer le clou dans le Saloum et marquer les esprits sur l’étendue du territoire national.



Après avoir marqué le coup à Nioro du Rip, un record d'affluence a été noté à Kaolack quelques heures plus tard. Accueilli en héros, il a d'emblée déclaré que : « Quand la machine BBY est en marche, aucun adversaire ne peut nous faire face ! Cette forte mobilisation me conforte dans la certitude que j'ai, quant à mon élection le 24 mars. Je n'ai aucun doute sur le fait que dimanche prochain vous reviendrez sur cette esplanade pour fêter notre victoire ! »



Revenant sur son offre programmatique, le Président Amadou Bâ a dégagé les grandes lignes de son programme pour Kaolack, à savoir : la réforme et la modernisation de l'administration, la lutte contre la salinité des sols, la création d'emplois et la formation des jeunes, la question de l'assainissement et de l'alimentation en eau potable, etc...



S’il est l’élu, Amadou Bâ annonce que « le travail de consolidation, le travail d'amélioration, le travail d'accélération va être entamé immédiatement. Je le disais tout à l'heure à Nioro, le premier défi du bassin arachidier, c'est la surexploitation et la salinité des sols. On va lancer un grand projet de restauration des sols d'ici deux ans (…) Kaolack avait un rôle clé dans l'histoire du Sénégal… c'est à nous de restaurer cela car le Saloum peut être le grenier du Sénégal avec le développement de l'agriculture et de l'élevage.»