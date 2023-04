Médina Yoro Foula (Kolda) : éleveurs, agriculteurs, jeunes, chefs religieux et coutumiers réclament le ministère de l’élevage…

Les éleveurs, agriculteurs, jeunes, chefs religieux et coutumiers du département de Médina Yoro Foula réclament le ministère de l’élevage. Ces derniers estiment que leur département par essence est exclusivement dédié à l’agriculture et à l’élevage. Mais le secteur le plus important dans certaines zones du département demeure l’élevage assimilé à la culture de ce milieu.



Alpha Diallo portant leur parole, estime que la personne du professeur Chérif Baldé (DG/CEREEQ) serait un bon profil pour ce poste. Ce dernier précise que le Pr Chérif Baldé, non seulement est issu d’une famille d’éleveurs, mais il s’y connait bien encore.



C’est pourquoi, ce dernier pourrait booster ce secteur si jamais il était nommé ministre de l’élevage.



Dans la foulée, Alpha Diallo de préciser qu’aujourd’hui tout le lait et presque la preque totalité de la viande consommée dans la région ou ailleurs proviennent de ce département.



Mieux, de 2012 à aujourd’hui, toutes les 11 communes ont été gagnées par BBY. C’est fort de tous ces constats que ces derniers réclament le ministère de l’élevage à la suite de la démission des ex ministres alliés.



À en croire Alpha Diallo, « après la démission des ministres d’Idrissa Seck, nous avons décidé d’attirer l’attention de l’État sur notre département. Et dans cette lancée, nous voulons ensemble chefs religieux et coutumiers, jeunes, que Macky Sall nomme le Pr Chérif Baldé à la tête de ce ministère. Nous pensons qu’il a les compétences requises pour diriger ce département-là. » Dans la foulée, il précise : « je rappelle que le Pr Chérif Baldé est né dans une famille d’éleveurs avec environ deux mille têtes de bœufs donc il s’y connait. C’est pourquoi, nous pensons qu’il devrait booster ce secteur… »



Pour ces populations, la nomination du Pr Cherif Baldé serait le gage d’une victoire certaine de la mouvance présidentielle dans ce département...