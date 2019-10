Médina : « Je demande à l’État de nous aider à détruire ces 64 bâtiments qui menacent ruine … » (Bamba Fall, Maire)

Suite à l’effondrement d’une partie d’un bâtiment, hier à la Médina, les autorités locales, une fois sur les lieux, ont regretté ce qui s’est passé. Pour le maire Bamba Fall, « c’est un problème qui existe à la Médina depuis plus de 50 ans. Les bâtiments sont désormais devenus vétustes. » Il a ainsi déploré le cas de certains bâtiments scolaires, mosquées et église qui menacent ruine. Il profite de l’occasion pour réitérer son appel à un soutien conséquent de la part de l’État pour la démolition de 64 bâtiments déjà recensés à la Médina et qui peuvent à tout moment occasionner des dégâts.