Médina Baye / Gamou 2020 : Dr Alioune Diouf offre 30.000 masques, des centaines de flacons de gel et des détergents.

Responsable politique de l'Apr et natif de Médina Baye, le Docteur Alioune Diouf n'a pas lésiné sur les moyens pour jouer pleinement sa partition dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 en cette période de Gamou.



En effet, il a été reçu par les guides religieux de la cité de Mawlana Cheikh Al Islam notamment le Khalife, Serigne Mahy Ibrahima Niass, l'imam de la grande mosquée, Cheikh Ahmed Tidiane Aly Cissé etc... Une visite qui lui a permis de donner sa contribution dans le cadre de l'organisation du Mawlid en terme de produits phytosanitaires et de moyens financiers.



Le cadre de l'Apr a ainsi mis sur la table une contribution de 30.000 masques, de centaines de flacons de gel et de cartons de détergent. Hormis les lots de masque et autres qui on été remis aux guides religieux, Dr Diouf promet de participer personnellement à la distribution du reste des produits aux pèlerins ainsi qu'aux populations de Médina Baye.



Dans le programme, il est aussi prévu l'affichage de banderoles dans les grandes artères de Kaolack en vue de sensibiliser les fidèles sur le respect des gestes barrières...