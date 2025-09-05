Medina Baye 2025 – Baye Ciss: « La présence des Comoriens montre une fois de plus l’internationalisation de la Fayda »

En plus d’accueillir des délégations venues du Nigeria, des États-Unis, de Côte d’Ivoire, de Madagascar et de plusieurs pays européens, le Gamou de Medina Baye a été marqué cette année par la présence remarquable d’une forte délégation de disciples comoriens. Venus célébrer le Maouloud, ces fidèles ont été chaleureusement reçus et honorés par Baye Ciss, qui les a conviés à son traditionnel dîner organisé à quelques lieues de la grande mosquée.



« Nous savions déjà que la Fayda s’était répandue dans de nombreux coins du monde, mais beaucoup, comme moi, seront surpris d’apprendre que les enseignements de Cheikh Ibrahim Niass ont traversé l’océan Indien. Cette internationalisation impressionnante de la Fayda témoigne du rayonnement spirituel profond du Cheikh », a déclaré Baye Ciss.



La délégation comorienne s’est également distinguée par des interventions religieuses d’une grande portée, saluées avec ferveur par l’assistance. Leur présence a renforcé le sentiment d’unité et d’universalité qui caractérise la Tijaniyya Fayda, au-delà des frontières et des cultures.



Pour cette édition, l’Imam Cheikh Tidiane Cissé s’est fait représenter, adressant un message fort aux disciples. Il les a invités à approfondir leur compréhension des enseignements de Cheikh Al Islam, et à faire vivre la spiritualité de la Fayda dans leur quotidien.