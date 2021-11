Médaille d'honneur du travail : Eiffage honore solennellement son personnel.

Remettre des médailles d'honneur, des certificats d'aptitude à la conduite d'engin et sécurité (CACES) ainsi que des diplômes, est l'acte solennel qu'a posé Eiffage à l'endroit de son personnel ce vendredi 05 novembre 2021 pendant la cérémonie organisée par le groupe dans ses locaux.

Cette journée de reconnaissance dédiée entièrement aux salariés et témoignant de leur dévouement au travail a été présidée par le Ministre du Travail, de l'emploi, des Organisations Professionnelles et du Dialogue Social.

Par conséquent, 75 médailles d'honneur du travail ont été remises aux récipiendaires avec la présence de Alain Nôret, directeur de Ressources Humaines de la Branche Eiffage Infrastructures, 23 diplômes d'alphabétisation en français ont été aussi administrés à des chefs d'équipe, de chantier et à des ouvriers qualifiés, 105 Caces ainsi que 92 diplômes de professionnalisation pour magnifier le travail et reconnaître au nom de la Nation leur contribution individuelle et collective à l'œuvre de construction nationale.

Gérard Sénac, directeur général d'Eiffage au Sénégal également honoré par la même occasion, déclare à l'endroit de son personnel que "sans les salariés, ces hommes et ces femmes qui sont autour de moi, au bureau, dans les chantiers et la mécanique on ne pourrait rien faire".

Il poursuit ses propos avec la nature de la reconnaissance de ces distinctions.

"Que se soit pour l'ensemble de la direction ou des salariés, cette reconnaissance est une reconnaissance de l’État puisque ce sont des médailles du travail". Une occasion pour lui également de remercier le Ministre du Travail pour son accompagnement à la préparation de cette cérémonie...