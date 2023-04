Me Sidiki Kaba au général Cheikh Wade : «Vous avez permis aux Armées de réduire de manière drastique les activités criminelles»

Installé à la tête du commandement de l’état-major des armées depuis le 30 mars 2022, le général de corps d’armées, devenu général des armées, a atteint les objectifs qui lui ont été assignés. Selon le ministre des Forces armées qui procédait ce mardi 18 avril 2023 à la cérémonie d’au revoir des armées au Général Cheikh Wade, le désormais ex CEMGA a gagné toutes les batailles de l’intérieur et réussi des missions à l’extérieur.



Face aux membres de sa famille et des hommes de troupes, Me Sidiki Kaba est revenu sur la gestion du commandement qui est saluée par le président de la République qui l’a nommé au grade exceptionnel le 9 avril 2023 de Général des Armées. Il part à la retraite avec cinq étoiles à l’épaulette.