Me Ousmane Séye : « Le ministre de la Justice ne doit pas parler de... J’ai été un des premiers à combattre le contenu de l’article 80… un ministre ou DG avec plusieurs "8*8" c'est inadmissible"











Me Ousmane Sèye est l’invité de ce nouveau numéro de « Face à Dakaractu ». L’avocat, concernant le tollé soulevé par l’utilisation de l’article 80 pour condamner le journaliste Adama Gaye, dit être d’accord sur le contenu de l’article. Tout en réfutant la propension des sénégalais à ne pas respecter les institutions. « La démocratie ce n’est pas le droit au désordre », a-t-il tenu à rappeler.



Sur les sorties du ministre de la Justice, Me Malick Sall, disculpant Aliou Sall dans l’affaire « Petrogaz » et confirmant avoir pris ses responsabilités dans l’affaire Adama Gaye, l’avocat d’indiquer qu’il ne doit pas s’immiscer dans des poursuites judiciaires, ni donner son avis. Enfin, l’avocat a exprimé son désaccord sur certaines nominations. Selon lui, être ministre ou Dg de société est un sacerdoce. « On ne doit pas prendre n’importe qui parce qu’il fait juste de la politique et le bombarder ministre... Il faut des compétences avérées », fera t-il savoir taclant aussi leur train de vie...