Me Bamba Cissè : « Si Ousmane Sonko est condamné à trois mois, et d’une amende ferme de 200.000 FCFA, il ne sera plus candidat!”

“Vous avez compris que l’objectif recherché était de rendre inéligible Ousmane Sonko pour la compétition électorale de 2024... je rappelle qu’en l’espce il s’agit d’un procès en diffamation, donc d’une affaire privée. La partie civile, Me Mame Mbaye Niang, s’était dite satisfaite lorsqu’elle était sortie de l’audience et a remercié tous les sénégalais. Me Bamba Cissé de revenir sur la conférence de presse tenue par Mame Mbaye Niang qui aurait déclaré que “Ousmane Sonko n’a pas encore échappé à l’inéligibilité” ce qui lui fait penser que la seule et unique motivation de la partie civile est d’éliminer Sonko de la course présidentielle.



À l’image du procès de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, Me Bamba Cissé craint que le dossier Sonko - Mame Mbaye prenne la même tournure avec un enrôlement et jugement express. En l’espèce, il estime que si la procédure est respectée avec un délai d’enrôlement allant de 4 à 5 mois voire plus, “personne n’a le temps d’invalider une candidature” lance l’avocat.



Est-ce qu’on doit utiliser la justice pour écarter un adversaire politique ? s’interroge-t-il avant d’informer que : “l’appel de la partie civile, Mame Mbaye Niang ne peut porter que sur ces intérêts civils. Seul l’appel du parquet peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement…Or si l’appel du parquet est vrai, seul cet appel du parquet peut corser la peine. On passera donc de deux mois à trois. Et si on est à trois mois, Ousmane Sonko ne sera plus candidat.”



S’il est condamné en appel à trois mois (avec sursis) il ne sera plus candidat. S’il est condamné à une amende ferme supérieure ou égal à 200.000 Fcfa, il ne sera plus candidat, si la cassation confirme la position de principe donc on est sur une pente dangereuse” avertira l’avocat du leader du parti Pastef.