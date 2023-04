Mbour :" Le président Macky Sall demande aux collectivités territoriales d'accompagner les daaras.C'est normal que la mairie vienne en aide à la communauté "( Cheikh Issa Sall)

A l'image des autres contraints du Sénégal,la municipalité à sa tête le maire Cheikh Issa Sall est venu en aide aux trois paroisses de Mbour,les daaras et les délégués de Quartiers en riz ,dattes , sucres...Une occasion saisi par les différentes parties pour magnifier le geste aussi symbolique du maire ..Ce qui pousse le curé Jean Marie Ndour de revenir sur le dialogue islamo chrétiens et de remercier le maire par rapport à son geste qu'il juge venir à son heure...avant de révéler que des chrétiens ont même décidé d'accompagner les musulmans dans le jeûne.. Même son de cloche pour les imams et les délégués de Quartiers..



Cependant,le premier magistrat de la ville de Mbour, Cheikh Issa Sall de souligner que " c'est très normal que la mairie accompagne les communautés .. Le président Macky Sall a demandé aux collectivités territoriales d'accompagner les daaras... Sur ce ,la mairie a mis en place un programme quinquennal qui accompagnera les daaras pour leur bien être... C'est la raison pour la quelle en cette période de carême des chrétiens coïncidant avec celui des musulmans,la mairie ne pouvait être indifférente..." a souligné le maire Cheikh Issa Sall. vidéo