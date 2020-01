Mbour : L’huissier de justice, Me Tambédou veut sonner la fin des spéculations foncières et des tracasseries dans la santé.

L'huissier de justice, Me Tambédou a décidé de jouer sa partition face aux problématiques liées aux questions foncières et sanitaires. Ce dernier a relevé que 30 ans de service et une expérience acquise au niveau de la Petite Côte lui ont montré que la spéculation foncière et les tracasseries notées dans le secteur de la santé constituent deux goulots d'étranglement pour les populations. Et c’est ce qui, selon lui, l’a poussé à mettre en place une stratégie pour répondre à l'aspiration des populations...