Mbour-Joal : Le délégué Pape Amadou Sarr inaugure deux points Nano-Crédit et rallonge la durée de remboursement du crédit.

La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes multiplie les efforts pour la matérialisation de sa politique d'accompagnement des jeunes et des femmes en terme de financement pour assurer leur autonomisation. C'est dans ce sens que le délégué général Pape Amadou Sarr et ses équipes techniques, accompagnés du ministre du pétrole et du gaz ont procédé ce samedi à l'inauguration de deux points Nano-Crédit à Joal et Mbour.



Une occasion saisie par les bénéficiaires du financement de la DER/FJ pour remercier le délégué général Pape Amadou Sarr, ainsi que le président Macky Sall pour les efforts importants consentis pour l'autonomisation des femmes et jeunes dans divers secteurs d'activités. Ces bénéficiaires ont profité aussi de cette opportunité pour demander l'allongement de la durée de remboursement.



"Nous saluons les efforts déployés par la DER au sevice des populations, notamment les femmes. Aujourd'hui grâce à la DER/FJ, toutes les femmes sont devenues autonomes. C'est le lieu de remercier et de féliciter le délégué général Pape Amadou Sarr et le président de la République Macky Sall. Cependant, nous demandons aussi l'allongement de la durée de remboursement du crédit. Car si on vous prête une somme de 300.000 francs remboursable en trois mois, nous estimons le délai très court par rapport aux réalités sur le terrain. C'est pourquoi nous avons tenu à faire ce plaidoyer", a souligné Rama Diba, présidente d'un groupement de femmes à Mbour et bénéficiaire du financement de la DER.



Même son de cloche pour Fatou Sarr, la présidente nationale des femmes transformatrices, qui se réjouit également de cette initiative. " Nous saluons cette belle initiative tendant à accompagner les femmes dans leur secteur d'activité. C'est le lieu de remercier la DER/FJ qui est en train de mettre en œuvre la volonté du président Macky Sall pour accompagner les femmes. Nous profitons de cette occasion aussi pour demander l'allongement de la durée du remboursement, parce depuis quelques temps les pirogues sont garées. L'activité maritime n'est plus lucrative comme on le pense", a plaidé Fouta Sarr.



Des doléances qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd puisque le délégué général Pape Amadou Sarr qui est revenu sur l'initiative qui a motivé la mise en service des Nano-Crédit, s'est engagé à réduire la durée de remboursement mais aussi l'allongement du montant du financement jusqu'à 500.000 francs. "Nano Crédit est un produit dédié aux femmes transformatrices, commerçantes. Ce financement a été lancé pour la première fois au Marché central au poisson de Pikine avec ces braves femmes. Cinq mois après l'ouverture du Nano Crédit de Mbour, 80 millions ont été décaissés pour 1.200 personnes avec 97% de taux de remboursement. Ce qui nous a motivé à ouvrir ici et dans le département de Mbour deux point de Nano Crédit. Après avoir écouté les populations, nous avons décidé d'apporter une suite favorable à leurs demandes. Maintenant nous allons augmenter le montant du financement jusqu'à 500.000 francs et la durée de remboursement à six mois. Maintenant ce que nous demandons aux bénéficiaires c'est d'être à jour pour le remboursement", a rassuré le délégué général Pape Amadou Sarr...