Mbane : SWAMI AGRI inaugure sa 8e chambre froide, estimée à près de 4,5 milliards de FCFA, portant la capacité de conservation à 105 000 tonnes

Dans le cadre d’un investissement total de 95 milliards de FCFA et de l’exploitation de 3 000 hectares de terres dans la commune de Mbane, SWAMI AGRI continue de soutenir la volonté de l’État de mailler le territoire national avec des chambres froides pour la conservation des récoltes. Le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Souveraineté Alimentaire, accompagné de son homologue du Commerce et de l’Industrie, a inauguré cette 8e chambre froide d’une capacité de 15 000 tonnes, destinée à élargir les capacités de conservation de la pomme de terre.



Cette nouvelle chambre froide multifonctionnelle et moderne, d’un coût estimé à près de 4,5 milliards de FCFA, participera à la gestion de la production agricole, en particulier pour la conservation des produits frais. Elle garantira également une meilleure gestion logistique et une optimisation des circuits de distribution. Son inauguration répond à un besoin urgent d’infrastructures modernes capables d’assurer la conservation à long terme des produits agricoles, notamment la pomme de terre, portant ainsi la capacité totale de conservation de SWAMI AGRI à 105 000 tonnes. Cette avancée renforce le rôle de l’entreprise en tant que régulateur du marché, en permettant la fourniture de produits frais tout au long de l’année. Ce projet s’inscrit dans une démarche plus large visant à améliorer les chaînes de valeur agricoles, à réduire les pertes post-récolte et à accroître les opportunités d’exportation à court terme.



En termes de production, SWAMI AGRI, filiale de SENEGINDIA, a déjà atteint des volumes impressionnants : 120 000 tonnes de pommes de terre et 30 000 tonnes d’oignons. Pour la campagne agricole en cours, l’entreprise ambitionne d’augmenter ses volumes à 150 000 tonnes de pommes de terre et 50 000 tonnes d’oignons. Pour assurer la conservation de ces récoltes, SWAMI AGRI dispose désormais de 8 chambres froides : 7 à Mbane, dont la nouvelle infrastructure de 15 000 tonnes, et 1 à Diamniadio.



Dans le cadre de son engagement à accompagner l’État dans la mise en œuvre de programmes et de projets visant à garantir une économie compétitive et une souveraineté alimentaire, SWAMI AGRI se positionne comme un acteur clé. L’entreprise soutient également la revitalisation des coopératives agricoles, structures regroupant de petits producteurs mutualisés, qui constituent un levier essentiel pour le développement du secteur agricole.