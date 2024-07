Mauritanie: l'internet mobile rétabli 22 jours après sa coupure liée à des contestations électorales

L'internet sur les données mobiles en Mauritanie a été rétabli mercredi matin après une coupure de 22 jours liée aux manifestations de protestation qui avaient suivi l'annonce de la réélection de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à la présidence du pays, a constaté l'AFP.



Le 1er juillet, les manifestations avaient fait officiellement trois morts à Kaédi (sud), quatre selon les familles et les médias locaux. Des actes de pillages et des dizaines d'arrestations avaient aussi été rapportés quelques heures après l'annonce des résultats provisoires donnant à M. Ghazouani une large victoire dès le premier tour de la présidentielle du 29 juin.



Les autorités n'avaient pas communiqué dans l'immédiat concernant la coupure de l'internet des données mobiles. Mais le porte-parole du gouvernement avait dit par la suite qu'elle était "nécessaire" pour des "raisons sécuritaires".



Les restrictions d'accès à internet sont devenues courantes à travers le monde de la part de gouvernements confrontés à des protestations.



Le rétablissement des données mobiles intervient huit jours avant l'investiture du president Mohamed Ould cheikh el Ghazouani, réélu pour un second mandat avec 56,12% des voix, qui aura lieu le 1er août en présence d'une quarantaine de délégation dont des chefs d'Etat, a indiqué à l'AFP une source à la présidence.



Parmi ses six concurrents, seul le militant antiesclavagiste Biram Dah Abeid, arrivé en deuxième position avec 22,10% des voix, continue de rejeter les résultats du vote qu'il qualifie de "frauduleux" et appelle au dialogue pour résoudre "la crise postélectorale que le régime a créée".



Les lendemains du scrutin de 2019, qui avait également vu la victoire de M. Ghazouani dès le premier tour, avaient été marqués par des heurts, l'interpellation d'opposants et de ressortissants de pays voisins accusés d'avoir participé à des manifestations, ainsi que par une coupure d'internet pendant une dizaine de jours.