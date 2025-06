Match amical : Le Sénégal accroche l'Irlande (1-1) avec une équipe remaniée

Les Lions de la Teranga ont ramené un match nul (1-1) de leur confrontation amicale face à l'Irlande, ce jeudi à Dublin. Une rencontre qui a surtout offert l'occasion au sélectionneur Pape Thiaw de procéder à une large revue d'effectif, alignant une équipe profondément remaniée pour ce test grandeur nature.



Face à un adversaire physique, habitué des joutes européennes, le Sénégal a présenté un visage nouveau. De nombreux cadres étaient absents, remplacés par des jeunes pousses et des joueurs moins expérimentés, certains découvrant même la sélection pour la première fois. Une prise de risque assumée par Pape Thiaw, qui entend poser les bases d'un nouveau cycle pour l'équipe nationale.



Malgré ce visage inédit, les Sénégalais ont montré de belles intentions, rivalisant dans l'engagement et tentant de construire leur jeu, en dépit de quelques approximations. C'est l'Irlande qui a ouvert le score en première période sur une action bien construite, profitant d'un moment d'inattention dans la défense sénégalaise. Cependant, les Lions n'ont pas tardé à réagir : après une montée en puissance progressive, ils sont revenus au score grâce à une belle réalisation d'Ismaïla Sarr en seconde période.



Le match s'est achevé sur ce score de parité logique, dans une rencontre marquée par de nombreuses expérimentations tactiques du côté sénégalais. Si le résultat reste anecdotique, cette sortie rassure sur la profondeur de l'effectif des Lions et permet à Pape Thiaw de tirer de premiers enseignements à l'approche des prochaines échéances, notamment les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 et la préparation de la CAN 2025.



Cette performance encourageante face à une nation européenne en dit long sur le potentiel des joueurs alignés et offre à Pape Thiaw de nouvelles cartes à jouer. Le prochain défi attend déjà le Sénégal avec une opposition de haut niveau contre l'Angleterre prévue dans quelques jours.