« Matam, c’est le titre foncier du Président Macky Sall », Moussa Bocar Thiam hausse le ton…

L'ancien ministre de la communication, Me Moussa Bocar Thiam, qui participait au meeting organisé par Farba Ngom, ce jeudi 14 novembre à Agnam, a fait part de sa déception avec l'arrivée de Diomaye-Sonko au pouvoir. « En quelques mois, vous nous avez montré que vous n'aimez pas la région de Matam, que vous ne respectez pas les Matamois… » Tu as osé venir à Matam sans apporter de l'aide alimentaire ; mais en se permettant de menacer l'honorable député Farba Ngom. C'est peine perdue, a martelé le maire de Ourossogui, Me Moussa Bocar Thiam.

L'ex-agent judiciaire de l'État dit « se foutre de la prison ».